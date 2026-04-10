Escuela 102: viajarán a Neuquén para pedir respuestas ante el CPE

La fecha que se anunció por parte del responsable del distrito Escolar II será el 27 de abril.

La preocupación de la comunidad educativa de la escuela primaria N° 102 del barrio Aeroparque hace que siga movilizada. Resolvieron viajar la semana próxima hasta el Consejo Provincial de Educación para plantear la celeridad con la obra.

En la reunión que se hizo el jueves por la tarde, el director del Distrito Escolar II, Sergio Iril les informó a las familias y docentes, que está prevista la finalización el próximo 27 de abril.

Sin embargo, esa fecha no implicará que de inmediato se inicien las clases, teniendo en cuenta los tiempos de acondicionamiento y limpieza que demandará.

Luego del intercambio entre las familias que plantearon su preocupación por la dilación en los trabajos y la falta de un espacio alternativo para que tengan clases las y los niños, se determinó viajar a Neuquén.

Por esta razón viajarán a Neuquén para que alguna autoridad del CPE los reciba. La delegación estará acompañada por la consejera escolar Yamila Muñoz e integrantes de la comisión del gremio Aten, local.