Encontraron una yarará chica en Filli Dei: los bomberos la retiraron

Aconsejaron no manipular y comunicarse de inmediato con bomberos o Protección Civil.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co se informó que hicieron una intervención ante un llamado que daba cuenta de la presencia de una serpiente en el barrio Filli Dei Sur.

Fue anoche, y el personal que acudió al lugar para retirarla. Se confimrmó que era una yarará chica (Bothrops diporus), especie venenosa de ipmortancia médica en nuestro país.

Se recomendó no tocar ni intentar manipular serpientes; mantener distancia, revisar calzado, leña y zonas con pasto alto.

Una vez más se recordó que ante la presencia de una serpiente similar, comunicarse de inmediato con Bomberos al 100 o Protección Civil 101.