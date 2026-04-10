Cutral Co y Temuco: proyectan una agenda de cooperación

Avanzaron en la posibilidad de establecer un acuerdo de intercambio cultural y deportivo,

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recibió en su despacho al intendente de Temuco, Roberto Neira, como parte de una visita oficial orientada a fortalecer vínculos de cooperación entre ambas ciudades.

Del encuentro participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y la concejal Jesica Rioseco.

Durante la jornada, las autoridades avanzaron en la posibilidad de establecer un acuerdo de intercambio cultural y deportivo, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo conjunto y potenciar el turismo regional.

En ese contexto, el intendente Rioseco destacó la importancia de fortalecer este tipo de vínculos, tanto a nivel internacional como local, poniendo el foco en el crecimiento del turismo.

Además, subrayó el perfil productivo de la ciudad, remarcando que Cutral Co cuenta con un yacimiento propio de hidrocarburos, un parque solar en expansión -que pasará de 3,5 a 30 megavatios de potencia- y la bodega Cutral Co.

Por su parte, Neira valoró la iniciativa y señaló que era muy importante que ambas ciudades inicien un trabajo de colaboración mutua e intercambio de experiencias, destacó especialmente el interés de Temuco en el desarrollo energético y productivo de Cutral Co.