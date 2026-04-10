Cutral Co: Policía recuperó un Toyota Yaris robado en cuestión de minutos

En el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul

Personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar un vehículo y detener a un sospechoso este jueves por la tarde. El hecho arrancó a las 16:24, cuando la policía recibió el aviso de que habían robado un Toyota Yaris rojo en la zona del barrio Progreso.

A partir de ahí, se puso en marcha un operativo cerrojo. Con el apoyo del Data Center para localizar el auto, los móviles en la calle no tardaron en encontrarlo.

El vehículo apareció en el barrio Altos del Sur, en Plaza Huincul. Allí, la policía demoró al hombre que estaba al volante. Después de los trámites legales, el Toyota fue entregado a su dueño y el detenido quedó bajo las órdenes de la justicia.