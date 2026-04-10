Concejales piden la construcción de puentes peatonales sobre la ruta 22 en Cutral Co

Se pidió que uno fuera a la altura de la estatua El Cristo

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad enviar una comunicación al intendente Ramòn Rioseco para solicitar la construcciòn de dos puentes peatones sobre la ruta.

Uno de ellos estaría a la altura de la estatua El Cristo y la otra a la altura de la Ùltima Cena para que beneficie a los vecinos, familias, niños y niñas de los barrio Parque Este y Oeste respectivamente.

La comunicación resalta la necesidad de cruces seguros para que mejore la conectividad. “La ruta es una división física entre barrios que tienen una interacciòn diaria con la zona céntrica”, se explicó.

El proyecto fue presentado por el concejal Fabián Godoy y contó con el apoyo de todos los concejales. En otras oportunidades ya se habìa planteado esta posibilidad pero nunca se llevó a cabo.