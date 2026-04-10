Buta Ranquil: La comisaría 32° encabezó una jornada informativa para adultos mayores

Se trataron distintos puntos de pensados para los ciudadanos

Personal de la Comisaría 32° de Buta Ranquil participó en una actividad comunitaria junto a personal del municipio local. El encuentro se realizó en el salón de usos múltiples municipal y estuvo dirigido a personas de la tercera edad.

Durante la jornada, efectivos policiales y personal de las áreas de Desarrollo Social y Adultos Mayores brindaron información sobre educación vial y los derechos de las personas mayores. La actividad contó con la asistencia de 22 personas, quienes participaron de las charlas y de un espacio recreativo final.

Según se informó, el objetivo de la iniciativa fue trabajar en la prevención, promover el acceso a información clave y fortalecer el vínculo entre la institución policial y los distintos grupos sociales de la localidad.