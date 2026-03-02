Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo cubierto, lluvias débiles y viento de 60 kilómetros en el día.
La temperatura máxima para hoy será de 22° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del oeste a 45 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros cerca del mediodía. Hacia la noche del oeste a 41 kilómetros.
El cielo estará cubierto durante en el día y para la noche se presentará mayormente despejado. Va a estar fresco.
Para el martes, la temperatura máxima está prevista en 26° Centígrados y la mínima de 8°, con persistencia de viento que podría llegar a los 55 kilómetros por hora de ráfagas.