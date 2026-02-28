Sabores de Cutral Co tuvo una jornada de buena comida y música

El viento no impidió que el público se acercara y disfrutara de la propuesta

Se realizó ayer viernes 27 de febrero en el Parque de la Ciudad. Hubo emprendedores pero también comercios gastronómicos que se animaron al despacho de comida callejera.

Fue el primer encuentro gastronómico organizado por la dirección de Turismo de la ciudad, que tuvo como objetivo poner en valor la gastronomía local y regional. El público se acercó y disfrutó de la propuesta.

Durante la jornada, emprendedores gastronómicos, food trucks y productores locales compartieron sus especialidades con vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de la tarde. La oferta fue muy variada: desde pizzas, sushi y shawarma hasta lomitos y pernil, todo elaborado por el gran talento gastronómico local.

La música también acompañó el encuentro con una variada grilla artística: la apertura estuvo a cargo de la Orquesta de Tango La Típica Splendid, luego llegó el ritmo de la banda de cumbia Ke Pinta y el cierre fue de Los Chama de Cristal, que hicieron bailar al público presente.