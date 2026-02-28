Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo cubierto y viento de 69 kilómetros por la noche.
La temperatura máxima para hoy será de 28° Centígrados y la mínima de 15°. El viento se presentará del este a 30 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros cerca del mediodía. Hacia la noche rotará del oeste a 44 kilómetros con ráfagas de 69 kilómetros por hora.
El cielo estará con nubes durante en el día y para la noche se presentará mayormente despejado. A la noche será el momento más ventoso.
Para el domingo, la temperatura máxima está prevista en 32° Centígrados y la mínima de 21°, con persistencia de viento que podría llegar a los 80 kilómetros por hora de ráfagas.