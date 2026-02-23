Victoria de Pérfora frente a Petrolero en el clásico de la comarca

En la jornada de ayer, se jugó un nuevo clásico de la comarca entre Pérfora y Petrolero Argentino. La victoria fue para el Verde por 94 a 62.

El primero de los dos encuentros que se van a disputar entre ambos equipos tuvo lugar en el Oscar Piti Claris de Huincul. Ambos equipos de la ciudad se volvieron a ver las caras luego de un tiempo y la victoria fue para los de barrio Uno.

El segundo encuentro se disputará el miércoles desde las 21:30 horas en el gimnasio municipal de la ciudad de Cutral Co.