Si no quedás en las becas municipales ¿Cuánto sale estudiar abogacía en Cutral Co?

Para cada carrera que ofrece el municipio hay 50 cupos pero se puede estudiar a distancia con otras opciones pagas

El municipio inscribió a interesados en cursar la carrera de abogacía en forma gratuita. Funciona el Centro de Estudios Universitarios -CEUC- donde se concentran las carreras terciarias y de grado que se ofrecen, a través de distintas universidades. Hay modalidad presencial e híbrida -presencial y virtual- y son gratuitas porque el costo lo afronta el municipio cutralquense.

Pero esa oferta tiene limitaciones, son 50 cupos por carrera y se da prioridad a los jóvenes recién egresados y a quienes no adeuden materias. Allí se ofrecen abogacía que es de grado (a través de universidad Siglo XXI, modalidad híbrida); y contador público (también de grado) que se dicta por la Blas Pascal; y la tecnicatura universitaria en Agente Sanitario, que ofrece la Universidad Nacional del Comahue y es totalmente presencial.

Pero ¿qué pasa si no quedaron en ese cupo? Cutral Co al Instante consultó con Carina, de la Universidad Blas Pascal que funciona en la Cámara de Comercio.

Para estudiar abogacía, en el mes de marzo y con un descuento del 20%, la cuota vale 297.500 pesos, sin el descuento son 357 mil pesos.

Ahora hasta el 28 de febrero hay una promoción: no te cobran matrícula y hay un descuento del 20% en las primeras cinco cuotas a partir de marzo.

Se puede acceder a ese 20% o un 10% por otras vías, por ejemplo haciendo uso de los convenios con la Municipalidad de Plaza Huincul, de Cutral Co, si SOS del ISSN, socio del Colegio de Abogados o parte de la fuerza policial.

Pero no solamente se puede estudiar abogacía, también se ofrece administración de empresas, gestión de recursos humanos, seguridad laboral, operaciones y logísticas. “Esas propuestas son las que más demanda tienen”, dijo Carina.

La modalidad de estudio es a distancia, a través de una plataforma educativa. Los exámenes se rinden en forma presencial. “Es muy accesible la modalidad para adultos que tienen trabajo, el cursado es accesible”, se explicó.

Podés hacer más consultas en la Cámara de Comercio, en Roca 408 1° piso, los días son de lunes a viernes de 9 a 17 horas y de 9 a 13 los sábados. “Tenemos un espacio con computadoras conectadas en red, servicio de internet que los alumnos pueden usar en el horario de atención y además hay un espacio físico con escritorio para que se reúnan, hay una biblioteca física donde le prestamos todos los libros a los alumnos y bibliografía digital para que el alumno imprima, en formato pdf”, detalló Carina.

La sede hace una veintena de años. Hubo egresados de distintas carreras: ocho de abogacía, uno de técnica en seguridad laboral y uno de gestión bancaria. Lo que más demanda tiene es la de abogacía, luego licenciatura en higiene y seguridad laboral, gestión ambiental y contador público.

Aparte de las carreras de grado: tenemos diplomaturas que son oficiales, de duración de siete meses. Comienzan en abril y mayo: diplomatura en derecho de la familia, derecho de daño, derecho administrativo. La modalidad también es on line.

Teléfono WhatsApp 2996134648 en el horario de 9 a 17.

Convenios con el municipio de Plaza Huincul: los empleados y todo su grupo familiar tienen descuento en las carreras de abogacía y RRHH un 20%. El resto de la oferta un 10%. La policía de Neuquén: tienen que pertenecer a la fuerza o presentar la credencial.

En la CCI, podés asociarte como adherente y se paga una cuota mensual de 5 mil pesos y hay descuentos: licenciatura en administración y en RRHH, hay un 20% de descuento y en el resto un 10% de descuento. La cuota social es de 5 mil pesos.