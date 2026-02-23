Nueva formación en educación matemática con sede en Cutral Co

La propuesta tendrá sede en el ISFD N° 14 y se dictará bajo modalidad semipresencial, con cupos limitados.

Desde hoy lunes y hasta el sábado 7 de marzo inclusive se encuentra abierta la inscripción para la capacitación “Las Matemáticas en la Escuela Hoy”, destinada a docentes de matemática de los niveles secundario y superior de la provincia del Neuquén. La propuesta tendrá sede en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 14 de Cutral Co y se dictará bajo modalidad semipresencial, con cupos limitados.

La iniciativa se desarrolla bajo la consigna “Pensar el estudio de las matemáticas para el futuro de nuestros jóvenes” y es articulada por la Dirección General de Formación Docente del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El trayecto formativo acreditará un total de 240 horas reloj y estará a cargo de las y los profesores Noelia Bertoya, Paula Pedraza y Federico Olivero, quien además cumple funciones como coordinador de la capacitación. El cronograma prevé cuatro módulos: el primero se dictará del 15 de marzo al 4 de mayo; el segundo, del 12 de mayo al 8 de junio; el tercero, del 4 de agosto al 7 de septiembre; y el cuarto, del 22 de septiembre al 26 de octubre.

Desde el área organizadora se indicó que uno de los requisitos para participar es estar ejerciendo la docencia en el aula, ya que la formación propone la implementación práctica de las estrategias y propuestas didácticas trabajadas durante el cursado.

La preinscripción se realiza de manera online a través del formulario

https://forms.gle/YM4wLEKorSm63M4g6, mientras que para consultas e información adicional se encuentra disponible el correo electrónico equipotp.matematica@gmail.com.

Según se informó, esta actualización académica en educación matemática se enmarca en una serie de propuestas que se vienen desarrollando desde hace dos años, orientadas a revisar y enriquecer las prácticas docentes, incorporar aportes teóricos específicos y experimentar nuevas estrategias de enseñanza en contextos reales. El objetivo central es contribuir a la profesionalización docente y a la mejora de la enseñanza de la matemática.