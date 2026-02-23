Incendio de interfase en Paso Aguerre reaviva el reclamo por una autobomba

Paso Aguerre no dispone de una autobomba propia, lo que obliga a depender de refuerzos externos.

Un incendio de interfase se registró este jueves 19 de febrero, alrededor de las 18 horas, en la zona urbana del Paraje Paso Aguerre, generando preocupación entre los vecinos y reavivando un histórico reclamo: la necesidad de contar con una unidad autobomba de primer ataque en la localidad.

El foco ígneo fue advertido por pobladores del lugar y rápidamente se dio aviso al Destacamento de Bomberos de Paso Aguerre. En una primera instancia, vecinos, personal de bomberos y efectivos policiales trabajaron de manera conjunta utilizando baldes y herramientas de zapa, logrando contener el avance del fuego y evitar su propagación hacia viviendas, hasta la llegada de un camión cisterna perteneciente a la comuna.

Desde la comunidad destacaron el rápido accionar y el compromiso del personal interviniente, aunque señalaron que el episodio dejó nuevamente expuestas las limitaciones operativas con las que cuenta el paraje ante emergencias de este tipo.

En ese sentido, remarcaron que Paso Aguerre no dispone de una autobomba propia, lo que obliga a depender de refuerzos externos. La central operativa más cercana se encuentra en Picún Leufú, a unos 70 kilómetros de distancia, a los que se accede por ruta de ripio, lo que retrasa significativamente los tiempos de respuesta.

“El reclamo por una unidad de primer ataque no es nuevo. Se viene planteando desde hace años ante distintas gestiones de gobierno, pero aún no ha habido respuestas concretas”, señalaron, al tiempo que insistieron en la urgencia de fortalecer el equipamiento local, especialmente ante el aumento de incendios en zonas de interfase y las condiciones climáticas adversas.

El hecho no dejó personas heridas ni daños materiales de consideración, pero volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de inversión en prevención y recursos para garantizar la seguridad de los habitantes del paraje.