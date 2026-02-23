“Huellas de Vida” abre un espacio de encuentro en Plaza Huincul

Busca generar un espacio de encuentro, diálogo y recreación

Mañana martes 24 de febrero comenzará a desarrollarse “Huellas de Vida”, una propuesta destinada a personas adultas mayores que busca generar un espacio de encuentro, diálogo y recreación, donde las historias personales y las experiencias de vida ocupan un lugar central.

La iniciativa se llevará adelante los días martes y jueves, de 9 a 11 horas, en el CDI Gajitos de Ternura, ubicado en Avenida Schreiber 300, y está pensada como un ámbito de contención, intercambio y participación activa.

A través de distintas actividades recreativas y expresivas, el espacio propone fortalecer los vínculos sociales, promover el intercambio de recuerdos, estimular la creatividad y acompañar a las personas mayores en la construcción de nuevas experiencias, poniendo en valor sus trayectorias y saberes.