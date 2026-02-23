Fiscalía investiga a dos personas por la muerte de un niño de un año y medio en Neuquén capital

El pequeño ingresó sin vida a la guardia, la madre dijo que lo había encontrado con la cara sumergida en un balde

El pequeño habría muerto ahogado, según la información que informó la madre en el hospital Heller. La familia del niño vive en el barrio San Lorenzo, en la zona oeste de Neuquén capital.

La información del Ministerio Público Fiscal indica que inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de un niño de un año y medio, ocurrida anoche en la ciudad capital.

El hecho se registró el 22 de febrero, alrededor de las 20:40, cuando un móvil policial acudió en código rojo al Hospital Heller, trasladando al niño junto a su madre, quien minutos antes se había presentado en el destacamento del barrio San Lorenzo para solicitar ayuda.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer manifestó que había encontrado al niño dentro de un balde con agua, con el rostro semi sumergido. En el hospital, la médica de guardia informó el fallecimiento del niño.

Intervienen la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco. Y se detalló que hay dos personas demoradas. Hasta las 20 de hoy lunes, podrán permanecer en custodia hasta que la fiscalía decida qué pasará.

Entre las medidas de investigación, las representantes del MPF solicitaron información a otros organismos del Estado para conocer posibles antecedentes de violencia, maltrato o situación de vulnerabilidad. Ordenaron la realización de la autopsia correspondiente y pidieron el allanamiento del domicilio, además de otras medidas de investigación orientadas a esclarecer lo sucedido.

#Investigación#Neuquén