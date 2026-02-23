Finalizó el carnaval organizado por Cutral Co y Plaza Huincul: 20 mil personas por jornada

Se informó que la asistencia del público fue multitudinaria y que se vivió una verdadera fiesta popular organizada de manera conjunta por las municipalidades de Plaza Huincul y Cutral Co.

Durante cada noche, miles de vecinos y vecinas se dieron cita para compartir uno de los eventos culturales y populares más esperados del verano en la comarca, se informó desde el municipio de Huincul.

El corsódromo, dispuesto sobre las avenidas Keidel y Olascoaga, fue el escenario donde desfilaron emblemáticas comparsas y agrupaciones que llenaron de color, música y alegría cada jornada, siendo estas la Comparsa Nacional Marí Marí, las Comparsas Agua de Fuego, Xiomara y Papelito, la Comparsa Nacional Kamarr, el Ballet Artístico Andino Wara de los Andes, y las Murgas Corazones de Oro y Amantes de la Noche.

A la propuesta artística se sumó un amplio espacio destinado a emprendedores, con la participación de más de 240 feriantes y decenas de emprendedores gastronómicos que, a través de sus food trucks, ofrecieron una variada propuesta para toda la familia.

El intendente Claudio Larraza destacó que la organización conjunta del Carnaval representó un paso importante en el trabajo articulado entre ambas ciudades, permitiendo que Plaza Huincul y Cutral Co compartieran un evento masivo de gran nivel artístico. En ese sentido, valoró el acompañamiento del público y el trabajo coordinado que hizo posible que miles de familias disfruten cada noche de esta celebración.

Inconvenientes

El carnaval se realizó en una zona céntrica para las dos ciudades y ello generó protestas entre los vecinos que viven en la cercanía porque hubo cortes de calles durante los dos días y el tránsito por la zona fue complicado.

También se registró faltante de agua, según manifestó una vecina y lectora de Cutral Co al Instante. Finalmente hubo quejas de comerciantes de la zona donde se desarrolló el evento porque no pudieron abrir con normalidad o se complicaba la afluencia de público.