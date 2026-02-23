Expulsan de Picún Leufú a un hombre imputado por abuso y lesiones

Deberá regresar a la provincia de Salta, de donde es oriundo.

La jueza de garantías Vanessa Macedo Font ordenó la exclusión del ejido municipal de Picún Leufú de un hombre imputado por haber atacado a una mujer mientras ambos se encontraban acampando en esa localidad.

La medida fue dispuesta a pedido del Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada ayer. La magistrada ordenó que el imputado sea trasladado por personal policial hasta la terminal de ómnibus de Neuquén capital, desde donde deberá regresar a la provincia de Salta, de donde es oriundo.

Al fundamentar la decisión, la jueza sostuvo que se encuentran acreditados los riesgos procesales y explicó que la víctima permanece en el camping municipal. En ese sentido, advirtió que la permanencia del imputado en la localidad incrementaría los peligros para el desarrollo de la investigación que lleva adelante la fiscalía.

El acusado, identificado como L.A.S., fue imputado por los delitos de lesiones leves y abuso sexual. De acuerdo a lo expuesto por el asistente letrado Federico Cúneo, el hombre había invitado a la mujer —a quien había conocido días antes en la localidad de Piedra del Águila— a pasar la noche en el camping municipal de Picún Leufú.

Según la acusación, alrededor de las 5 de la madrugada del domingo el imputado ingresó a la carpa de la víctima, donde comenzó una discusión, la golpeó, la tomó del cuello y le realizó tocamientos. Luego, agredió con un elemento punzocortante a un hombre que se encontraba en el lugar y que intervino al escuchar los gritos de la mujer, lo que permitió que pudiera huir.

Durante la audiencia también se informó que la víctima reside en la provincia de Chubut, pero que no cuenta con los medios económicos para regresar a su lugar de origen, ya que tras la agresión su carpa y sus pertenencias personales fueron incendiadas. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, por este hecho, podría formularse una nueva imputación contra el acusado.

Finalmente, la jueza estableció un plazo de dos meses para la investigación.