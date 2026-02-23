Cutral Co: CFP 22 abrió las inscripciones a una amplia oferta de curso

Las capacitaciones cuentan con aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

El Centro de Formación Profesional N°22 (CFP 22) anunció la apertura de inscripciones para una variada propuesta de cursos destinados a personas desde los 16 años de edad. Las capacitaciones cuentan con aval oficial del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, lo que garantiza certificación y validez en todo el territorio provincial.

La institución ofrece trayectos formativos orientados a la rápida inserción laboral y al fortalecimiento de habilidades para el trabajo independiente. La oferta incluye cursos en Estética, como Manicuría y Belleza de Pies; Informática, con formación en Operador de Herramientas de Diseño Gráfico y Comunicación, Autocad 2D y Operador de Informática para la Administración y Gestión; Indumentaria, con propuestas de Modisto/a, Taller de Arreglos en Remeras y Blanco y Mantelería; Hotelería, con el curso de Mucama; además de Inglés, Artesanías en Vitrofusión, Juguetería Didáctica en Madera y Elaboración y Conservación de Alimentos.

El CFP 22 funciona en su sede central ubicada en calle Salta 650, 1° piso, donde las personas interesadas pueden acercarse para obtener información detallada sobre requisitos, modalidades, duración de los cursos y fechas de inicio.