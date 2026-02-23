Bomberos Voluntarios de Cutral Co realizaron un encuentro K9 de búsqueda

Orientado a la especialización en búsqueda de personas vivas con canes y al abordaje integral de la conducta canina.

Durante los días 21 y 22 de febrero, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co llevó adelante un encuentro K9 teórico-práctico, orientado a la especialización en búsqueda de personas vivas con canes y al abordaje integral de la conducta canina. La actividad estuvo destinada a personal operativo y técnico, y también incluyó instancias abiertas a la comunidad.

Las jornadas combinaron capacitación teórica con prácticas en terreno. Los contenidos conceptuales se dictaron en el cuartel central, mientras que los ejercicios prácticos se desarrollaron en sectores suburbanos al norte de la ciudad de Cutral Co, donde se recrearon escenarios reales de búsqueda y rescate.

La formación estuvo a cargo de los instructores Horacio Avila y Lucas Grego, quienes coordinaron el trabajo de 12 binomios (guía y perro). Participaron Lucas Grego con Ades y Catrina; Lourdes Cullen con Poroto; Carlos Escobar con Kira; Ayelén Rivera con Richard; Martín Cáceres con Sizu; José Bernal con Kira; Marcial Zapata con Malevo; Jonatan Quirulef con Bravo; Fernando Ramos Leiva con Merlina; Luis Bobadilla con Osito; y Nicolás Constantini con Fresia.

Desde la institución destacaron que el fortalecimiento de la especialidad K9 constituye un avance estratégico para el sistema de emergencias, ya que permite acortar tiempos de respuesta en la localización de personas desaparecidas y optimizar los recursos operativos, elevando el nivel de servicio a la comunidad de Cutral Co y de la provincia de Neuquén.

El cierre del encuentro se realizó el domingo con una charla abierta sobre conducta canina, destinada a vecinos y vecinas interesados en la tenencia responsable y el comportamiento animal, reforzando el vínculo entre Bomberos Voluntarios y la comunidad.