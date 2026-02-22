Se espera un domingo soleado y caluroso en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

El pronóstico del tiempo informado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa un domingo 22 de febrero con sol durante toda la jornada en Plaza Huincul y Cutral Co.

La temperatura mínima será de 19 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso.

En cuanto al viento, por la mañana soplará a 11 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. Por la noche, la intensidad aumentará levemente, con velocidades de 17 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h.

Además, la Luna estará en fase Creciente, en el signo de Tauro.

Se prevé una jornada ideal para actividades al aire libre en la comarca.