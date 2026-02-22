Se espera un domingo soleado y caluroso en Plaza Huincul y Cutral Co

El pronóstico del tiempo informado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa un domingo 22 de febrero con sol durante toda la jornada en Plaza Huincul y Cutral Co.
La temperatura mínima será de 19 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso.
En cuanto al viento, por la mañana soplará a 11 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. Por la noche, la intensidad aumentará levemente, con velocidades de 17 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h.
Además, la Luna estará en fase Creciente, en el signo de Tauro.
Se prevé una jornada ideal para actividades al aire libre en la comarca.