Se celebró el cierre de la colonia del C.E.F. on una jornada educativa y recreativa

Incluyó un campamento, bicicleteada y almuerzo familiar

El C.E.F. N°2, en articulación con la Municipalidad de Plaza Huincul, realizó el gran cierre de la colonia 2026 con una jornada educativa y recreativa que incluyó un campamento, bicicleteada y almuerzo familiar, con amplia participación de niños, niñas y sus familias.

La actividad tuvo como eje central el Campamento Educativo, concebido como una experiencia integral de aprendizaje, convivencia y disfrute al aire libre. Desde la organización destacaron el valor pedagógico y social de este tipo de propuestas, que fortalecen los vínculos comunitarios y promueven hábitos saludables desde la infancia.

Durante la jornada, se contó con el acompañamiento de Defensa Civil, Tránsito y Medio Ambiente, áreas municipales que garantizaron la seguridad, el orden y el cuidado del entorno durante el desarrollo de las actividades.