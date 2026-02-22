Plaza Huincul: Zoonosis realizará una nueva campaña de castración en zona de Chacras

La dirección de Zoonosis de Plaza Huincul llevará adelante una nueva campaña de esterilización gratuita destinada a caninos y felinos, que se desarrollará desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero en la Zona de Chacras de la ciudad.

Las jornadas tendrán lugar en Los Claveles, lote 56, con atención organizada por turnos previamente asignados. Según el cronograma previsto, el martes 24 de febrero se realizarán castraciones de caninos, mientras que el viernes 27 estará destinado exclusivamente a felinos. Durante el resto de los días se continuará con intervenciones programadas según la disponibilidad de turnos.

Los turnos se otorgan únicamente por WhatsApp, comunicándose al 299 624 7649, y son limitados, por lo que se recomienda solicitarlos con anticipación.