Juan Peláez asumió como presidente de la UCR Neuquén

La ceremonia contó con la presencia de autoridades partidarias nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

En la tarde del viernes se realizó el acto de asunción de Juan Peláez como presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Neuquén.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades partidarias nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la diputada nacional Pamela Verasay, el diputado César Gass, las diputadas Mónica Guanque, Brenda Buchiniz y Cecilia Papa, además de los concejales Jarina Rojo y Pablo Scialabba.

El diputado Federico Méndez no pudo estar presente y envió una salutación expresando su acompañamiento.

El acto reunió a una importante cantidad de militantes y público en general, y tuvo como eje central la reconstrucción del radicalismo en la provincia, la reafirmación del compromiso democrático y la construcción de una alternativa política a nivel local.

Durante la jornada hicieron uso de la palabra el presidente saliente Luis Pusterla, el diputado César Gass, el flamante titular del partido Juan Peláez y, en el cierre, el gobernador Alfredo Cornejo.

Pusterla agradeció la presencia de los asistentes y destacó la necesidad de fortalecer la identidad del radicalismo, con el objetivo de consolidar al partido y convocar a otras fuerzas políticas para ofrecer una alternativa de gobierno en Neuquén.

Por su parte, Gass remarcó la importancia de construir un radicalismo con historia, pero no dogmático, que respete la división de poderes, fortalezca la institucionalidad y promueva proyectos con gestión y sensibilidad social.

En su discurso, Peláez advirtió sobre el desequilibrio político e institucional que atraviesa la provincia y sostuvo que la falta de división de poderes afecta la calidad democrática. Además, llamó a conformar una propuesta amplia e inclusiva, más allá del radicalismo, e instó a generar alternativas políticas en cada localidad.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo, quien realizó un análisis del escenario nacional y defendió un modelo de Estado eficaz y eficiente, con un rol activo en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia. Finalmente, sostuvo que el radicalismo debe mantenerse abierto a acuerdos y coaliciones, interpretando las demandas de la sociedad tanto a nivel provincial como nacional.