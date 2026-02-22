El natatorio municipal de Cutral Co reanuda todas sus actividades

Apartir de mañana lunes 23 de febrero

La Municipalidad de Cutral Co informó que a partir del próximo lunes 23 de febrero el Natatorio Municipal retomará con normalidad la totalidad de sus actividades, tras finalizar los trabajos de mantenimiento programados.

Según se detalló en el comunicado oficial, las tareas se realizaron en la pileta recreativa, la cual volverá a estar habilitada al público. De esta manera, el espacio funcionará nuevamente en su totalidad, sumándose a la piscina semiolímpica, que ya se encontraba operativa.

Desde el municipio señalaron que los trabajos permitieron garantizar mejores condiciones de uso, seguridad y funcionamiento del natatorio, uno de los espacios deportivos y recreativos más concurridos de la ciudad.