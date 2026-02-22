El hospital zonal abrió la inscripción al programa ser residente por una semana

El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul lanzó la convocatoria al programa “Ser Residente por una Semana 2026”, una propuesta formativa destinada a estudiantes y futuros profesionales de la salud interesados en conocer de primera mano el funcionamiento del sistema hospitalario y la dinámica del trabajo médico en un hospital público de la región.

La iniciativa permitirá a las y los participantes integrarse durante cinco días, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16, a las actividades habituales de los equipos de salud, acompañando a residentes y profesionales en distintos servicios del hospital.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden solicitar más información a través de WhatsApp al +54 9 299 5550283 o escribiendo al correo electrónico consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.