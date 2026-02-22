Carnaval: Cutral Co y Plaza Huincul celebraron una noche de fiesta popular

La jornada contó con la destacada participación de las comparsas nacionales Marí Marí y Kamarr.

El Corsódromo, ubicado en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, fue escenario de una verdadera celebración popular con la realización de la primera edición del Carnaval Comarcal organizada de manera conjunta por ambas ciudades. El evento convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas que disfrutaron de una noche colmada de color, música y alegría.

La jornada contó con la destacada participación de las comparsas nacionales Marí Marí y Kamarr, referentes del carnaval entrerriano, junto a la comparsa local Aguas de Fuego. También formaron parte del espectáculo Xiomara y Papelito, que sumaron ritmo y despliegue artístico al desfile.

En el palco oficial estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, acompañados por autoridades de ambas localidades, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la fiesta.

Durante el evento, Rioseco destacó la importancia del trabajo conjunto y el valor cultural del carnaval: “El Carnaval es una fiesta popular que expresa la identidad de los barrios y de la gente trabajadora. Por eso es importante que Cutral Co y Plaza Huincul se unan para que toda la comunidad pueda vivir su fiesta”.

Las actividades continuarán este domingo a partir de las 20:30 horas, cuando el Carnaval vuelva a recorrer la ciudad. El desfile se iniciará en la intersección de avenida Keidel y Copahue, en Plaza Huincul, y finalizará en avenida Olascoaga y Corrientes, en Cutral Co, con la participación de nuevas murgas, batucadas y comparsas, en una propuesta abierta para toda la comunidad.