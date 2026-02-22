Alianza ganó en su primer partido en la Copa Provincial

El equipo de Cutral Co debutó en los octavos de final de la Copa Provincial que organiza Lifune. Fue con un triunfo categórico ante Embajador de San Martín de los Andes.

El partido lo tuvo a Alianza como protagonista pero sin profundidad. Igualmente el arquero, Vidal, de Embajador fue la figura. El primer tiempo terminó empatado en cero.

El segundo tiempo comenzó complicado para Alianza porque Embajador salió a buscar el partido. Pero allí apareció la contundencia de Alianza.

El primer gol llegó después de un desborde desde la derecha de Thiago Paladu que encontró a Leandro Cerda solo para empujar la pelota a la red.

El 2 a 0 final llegó nuevamente con un desborde por derecha, Rikemberg habilitó a Ríos que envió el centro al corazón del área para que Erik Mendoza marque el resultado parcial

El tercero llegó con un buen amague de Joaquín Rikemberg que dejo correr la pelota para que Leandro Cerda nuevamente anotara para Alianza con un golpazo de afuera del área.

El partido de revancha se jugará en cancha de Alianza, el próximo domingo.