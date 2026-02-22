Abordan la situación edilicia de la escuela 102 de Cutral Co y confirman inicio virtual de clases

Hasta el momento, no existe una fecha cierta de finalización

El pasado viernes se realizó una reunión para abordar la situación edilicia de la escuela primaria N° 102 de Cutral Co, de la que participaron familias, docentes, auxiliares y autoridades educativas. El encuentro contó con la presencia de representantes de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul, y tuvo como objetivo conocer en detalle el estado actual de las obras y los plazos previstos para su finalización.

Durante la reunión se informó que el edificio escolar continúa en obra y que, hasta el momento, no existe una fecha cierta de finalización. Marzo fue mencionado como una estimación tentativa para la conclusión de los trabajos.

Entre las tareas realizadas hasta ahora se detallaron nuevas instalaciones de cloacas, el cambio de puertas y ventanas, la colocación de paneles solares en las paredes para reducir el ingreso de calor, la instalación de pisos nuevos y la creación de una nueva sala de Plástica.

Del encuentro participaron la directora del establecimiento, Mariela Gutiérrez; la secretaria general de ATEN Cutral Có–Plaza Huincul, Fany Apablaza; la consejera escolar por el Distrito II, Yamila Muñoz; el director del Distrito II, Sergio Iril; la responsable de mantenimiento del Distrito II y de la obra, Ana Paula Valiente; y la referente de Seguridad e Higiene del CPE, Adriana Seguel, junto a otras autoridades educativas.

Asimismo, se informó que el próximo 25 de febrero las clases comenzarán de manera virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad y la vinculación pedagógica hasta que el edificio se encuentre en condiciones adecuadas para el regreso a la presencialidad.