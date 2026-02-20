Un paso más: Nación modificó el RIGI y podría beneficiar al proyecto de YPF y la empresa árabe

El proyecto GNL que encabeza YPF podría sumarse al régimen de incentivo a las grandes inversiones

A fines del año pasado, se daban los primeros pasos para este mega proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) y se fijaban cuatro metas para que sea una realidad. Una de ellas era que el proyecto pudiera ingresar al RIGI en su fase de producción.

Ayer se publicó finalmente en el boletín oficial la decisión de incluir este tipo de inversiones, la norma es general pero parece pensada a la medida de Proyecto GNL de YPF, XRG (la empresa árabe) y ENI.

Lo que dice el decreto es podrán acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) los desarrollos de áreas hidrocarburíferas que no tengan un nivel de desarrollo significativo del área y que al momento de solicitar la adhesión no cuenten con inversiones en actividad de explotación o producción, porque se busca limitar el beneficio impositivo, aduanero y cambiario únicamente a los nuevos desarrollos de upstream.

El proyecto de YPF sus socios ya contaba con el RIGI para el transporte y la inversión en el puerto de Río Negro pero le faltaba la primera etapa, de la perforación de pozos.

Contexto

YPF, ENI y XRG firmaron un contrato hace pocos días para desarrollar el proyecto GNL Argentina. Ello pondrá en producción las áreas Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, tres yacimientos cercanos a Cutral Co y Plaza Huincul que hasta ahora tuvieron desarrollo convencional. Sí contaban con inversiones en explotación, pero no en la formación Vaca Muerta y tampoco estaban incluidas en ningún proyecto de exportación. Eran áreas marginales.

Con este decreto, todo el proyecto Argentina GNL podrá tener los beneficios impositivos del RIGI. Justamente ello fue lo que se sostuvo para tomar la decisión, que el proyecto en forma integral pudiera estar dentro del régimen de incentivo y que no quedara fuera una pata importante.

Este es un paso muy importante para que sea realidad esta inversión, que tendrá impacto económico en la comarca petrolera, al menos por el requerimiento de servicios cercanos aunque todavía está por verse si las pymes locales serán los suficientemente competitivas para sumarse al boom económico.

Con este avance, dos de las cuatro metas están cumplidas. YPF consiguió que Pluspetrol le vendiera la participación que tenía en las tres áreas mencionadas, la explotación podrá ingresar al RIGI y quedan dos.

Hay dos instancias en negociación, una depende de la Legislatura de Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo con YPF y lo giró a para su tratamiento legislativo, que está pendiente. La otra instancia es el que mantiene el gobierno de Rolando Figueroa para entregar el permiso de explotación no convencional en las tres áreas. YPF ya presentó el desarrollo previsto ante las autoridades neuquinas pero todavía no se resolvió.