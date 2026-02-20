Suyai Contreras tiene prisión domiciliaria vigilada

Este medio pudo corroborar que tiene prisión domiciliaria pero no en la comarca petrolera.

Después del proceso judicial que la tuvo con prisión preventiva en la Unidad de Detención de Mujeres N° 16, en Neuquén capital, un juez determinó que esté con prisión domiciliaria.

En el barrio Otaño de Plaza Huincul se multiplicaban las versiones de que estaba libre y que a ello se atribuía el aumento de la conflictividad y la violencia, pero este medio pudo corroborar que tiene prisión domiciliaria pero no en la comarca petrolera.

Está alojada en una vivienda de una localidad cercana, con consigna policial, es decir que el control no es por rondines sino permanente.

Suyai Contreras fue sobreseída de la acusación de instigar el homicidio de Javier Carpentier pero se le siguen otros dos procesos. Uno por venta de drogas, o narcomenudeo, y otra por amenazar a una fiscal de Cutral Co, que la investigaba.

Contreras tiene a cargo hijos pequeños, con discapacidad, lo que en su momento influyó para que no le dieran prisión efectiva pero tras la causa de amenazas a la fiscal, eso se modificó en las últimas semanas.