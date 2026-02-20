Neuquén: Graves incidentes en un partido de la Neuquén Cup

Los hechos de violencia quedaron registrados en un video donde se ve a colaboradores y jugadores de un club de Neuquén agrediendo al árbitro del encuentro.
Fue en el partido entre Deportivo Esperanza de Neuquén y el Club Atlético Pacífico en la categoría 2010 y se ve claramente como una mujer golpea al árbitro y luego se suman los jugadores de Esperanza.
El resultado era favorable para Pacífico por 3 a 2 y fue suspendido el encuentro a los 24 minutos del primer tiempo según informó el Decano en sus redes sociales.