Neuquén: Graves incidentes en un partido de la Neuquén Cup

Agredieron a un árbitro en un partido

Los hechos de violencia quedaron registrados en un video donde se ve a colaboradores y jugadores de un club de Neuquén agrediendo al árbitro del encuentro.

Fue en el partido entre Deportivo Esperanza de Neuquén y el Club Atlético Pacífico en la categoría 2010 y se ve claramente como una mujer golpea al árbitro y luego se suman los jugadores de Esperanza.

El resultado era favorable para Pacífico por 3 a 2 y fue suspendido el encuentro a los 24 minutos del primer tiempo según informó el Decano en sus redes sociales.