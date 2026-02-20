Choque en el barrio Centenario, un auto casi impacta la pared de una casa

El incidente vial ocurrió esta tarde en la esquina de Martinelli y Corrientes, cuando un Fiat Palio transitaba en dirección sur norte y chocó con un VW Gol que lo hacía de oeste a este.
Según testigos, no hubo personas lesionadas de gravedad aunque si intervino la policía provincial para realizar las pericias de rigor.
El Fiat Palio color bordó tenía un golpe extenso en el lateral izquierdo, del lado del acompañante, chocó con un árbol y quedó a medio metro de la pared de la casa.
En tanto el otro vehículo tenía daños en el frente, quedó estacionado a pocos metros.