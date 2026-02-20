Homicidio de Gonzalo Barros: el presunto autor no podría ser acusado penalmente

Todos los involucrados tienen menos de 16 años. La ley nacional está en debate para bajar la edad a 14 años pero por ahora no está vigente

Fuentes judiciales confiables confirmaron a este medio que los adolescentes que están involucrados en la causa judicial por la muerte de Gonzalo Barros son inimputables.

Las agresiones entre grupos antagónicos era armada y entre adolescentes de la misma edad, todos menores de 16 años.

Según la ley nacional 22.278, no es punible (no se lo puede acusar) al menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Se entiende que no comprende la gravedad de los hechos.

Esta ley está en debate en el Congreso, la Cámara de Diputados bajó la edad de 16 años a 14 años, pero el Senado todavía no lo aprobó por lo que no está vigente. Aunque ello ocurra en los próximos días, no podrá aplicarse a este caso porque ninguna ley es retroactiva (no puede ir hacia casos anteriores a su sanción).

En el ámbito penal, la fiscalía no podría avanzar. Pero en el caso tomó intervención también la Defensoría del Niño y del Adolescente, organismo que tiene instrumentos y facultades para tomar acciones en el fuero civil según la ley 2302, donde sí se pueden tomar medidas cautelares porque la situación del adolescente agresor se considera de vulnerabilidad, porque está en un contexto de violencia donde los adultos no le garantizan su calidad de vida.

La fiscalía realizó hoy una audiencia de “promoción de la acción judicial” en el caso, según el artículo 64 de la ley 2302, pero poco podrá avanzar si los involucrados son inimputables.