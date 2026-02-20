Hermoso: van a mirar las estrellas en el cielo de Varvarco

Habrá senderismo, una teatralización de historias locales y también astroturismo

La propuesta incluye un tramo de senderismo de baja complejidad, el relato de leyendas e historias de la zona y la observación del cielo.

Como parte del trekking Camino a las Estrellas en Los Bolillos, este 21 de febrero se llevarán a cabo dos actividades de observación del cielo del Alto Neuquén que incluyen divulgación científica.

Se mirará al firmamento con telescopio y anteojos especiales y de manera natural sin elementos a la vista.

“Camino a las Estrellas” es una propuesta impulsada por la Comisión de Fomento de Varvarco, que combina turismo de naturaleza, historia regional y puesta en escena teatral, en el Área Natural Protegida Los Bolillos, en el norte de la provincia del Neuquén.

Se ofrecerá un trekking interpretativo de baja dificultad en un área protegida, con estaciones teatralizadas que recrean episodios de la historia local -como antiguas viviendas y la captura de una cautiva- y relatos sobre los Pincheira, el cementerio de la peste amarilla y el Arco del Amor.

En cuanto a la propuesta de astroturismo, se realizará una observación del sol y de la luna de día, con los visores mencionados y con filtros especiales para más seguridad. Son equipos de alta tecnología y de última gama que estarán acompañados de divulgación científica de lo que se observará.

En una segunda instancia, entre el fin de la caminata y el comienzo de la escena teatral en Los Bolillos, se concretará una observación guiada del cielo a simple vista, con iluminación láser, para identificar los distintos objetos.

El público podrá identificar los planetas Júpiter y Saturno, y estrellas como las ancianas, dobles, pulsantes y la puesta de la Luna que se encuentra en la fase creciente. También se verán las estrellas Sirius y Canopus, y las constelaciones Cruz del Sur, Orión, Tauro y Géminis.