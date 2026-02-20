Demoran a un hombre armado con una pistola 9 mm en el barrio San Martín de Cutral Co

La policía informó esta tarde de viernes que intervino con el personal del Comando Radioeléctrico en la zona del barrio San Martín donde se producía un disturbio.
Al llegar, una patrulla del servicio motorizado identificó un vehículo que tenía daños visibles, en el que transitaba un hombre y una mujer.
Al interceptarlo para identificarlos, el hombre se puso agresivo, violento con la policía y por ello se decidió realizar un control en el rodado donde pudieron observar, a simple vista, un arma de fuego debajo de uno de los asientos.
Se decidió la aprehensión del hombre y su traslado a la comisaría 15, para luego dejarlo a disposición de la fiscalía de turno. En la requisa del auto se encontró una pistola calibre 9mm con municiones, este arma es considerado de grueso calibre y son las que usan las fuerzas de seguridad.