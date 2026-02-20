Cutral Co: Inició el año con renovación en el Ballet Folklórico Municipal

El Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co retomó sus actividades en el Centro Cultural José H. Rioseco. La agrupación comenzó sus ensayos con el objetivo de preparar la temporada que tendrá su apertura el 19 de abril.

Para este ciclo, el elenco quedó conformado por 18 jóvenes, con una integración de nueve bailarinas y nueve bailarines. El grupo actual cuenta con integrantes que se incorporaron recientemente a la formación estable.

Emmanuel “Rulo” Hernández, director del ballet, se refirió a este proceso de cambio y señaló que los nuevos miembros provienen de otras agrupaciones, aportando sus propios lenguajes corporales. “Este recambio es vital para seguir creciendo”, afirmó Hernández sobre la composición del cuerpo de baile.

La primera presentación del año consistirá en el reestreno de la obra “El Sueño de la Semilla”. Los ensayos continuarán en el centro cultural de cara al debut de la temporada programado para el próximo mes.