Copelco cumple 72 años desde su fundación, en 1954

Se fundó en 1954, cuando Cutral Co se llamaba Eva Peron y fue para brindar el servicio de energía

Con un video conmemorativo, la cooperativa Copelco celebró un nuevo aniversario junto a la comunidad.

Corría el año 1954 y un grupo de vecinos emprendedores del entonces pueblo Eva Perón, Territorio Nacional del Neuquén, decidieron unir esfuerzos y crearon la Sociedad Cooperativa de Energía Eléctrica de Eva Perón Limitada, que más tarde de convertiría en Copelco Ltda.

Actualmente la cooperativa presta servicios de energía, de comunicaciones, de fibra óptica, sepelio y servicio social que incluye farmacia, enfermería y vacunatorio. Además funciona dentro de la órbita institucional, el jardín de infantes.

En su comunicación oficial, Copelco expresó “hace 72 años crecemos de la mano de Cutral Co y Plaza Huincul. Somos parte de esta tierra, caminando juntos cada paso. Somos Energía. Somos Servicio Social.

Somos Comunicaciones. Estamos presentes en cada etapa de tu vida, acompañándote siempre”.