Comenzó el armado del escenario para el carnaval en Cutral Co y Plaza Huincul

Que se realiza el fin de semana en ambas ciudades

En el límite de ambas ciudades, sobre la vereda del reloj se comenzó con el armado del escenario para el festejo del carnaval en la comarca petrolera.

Además, ambas municipalidades dieron a conocer cómo se van a distribuir las comparsas para el sábado y el domingo.

El sábado 21 se estarán presentando comparsa nacional Mari Mari, comparsa Papelito, comparsa Xiomara, compasa Agua de Fuego y el cierre estará a cargo de la comparsa nacional Kamarr.

El domingo 22 de febrero se presentarán la murga Amantes de la Noche, Corazones de Oro y Wara de los Andes. Repite la comparsa Agua de Fuego y cierra nuevamente la noche la comparsa Kamarr.

El carnaval se celebra en las calles av Olascoaga de Cutral Co y av Keidel de la ciudad de Plaza Huincul. La actividad está prevista para comenzar a las 20:30 horas ambos días.