Club Andacollo contento de recibir a Independiente de Neuquén por la Copa Provincial

Y la felicidad la expresó su intendente en sus redes sociales

El club de la ciudad de Andacollo, a través de su intendente mostró la felicidad por llegar a los octavos de final y jugar con un club histórico de la provincia.

En sus redes sociales el intendente de la ciudad Manuel San Martín mostró su felicidad por el encuentro entre el local y el Rojo por la Copa Provincial y dejaba el siguiente mensaje: “La hazaña no se detiene. El próximo fin de semana, el Club Andacollo recibirá en condición de local a un histórico del fútbol regional: Independiente de Neuquén”.