Ahora si, falleció el adolescente baleado en Cutral Co y le harán autopsia

En medio del dolor de su familia, fiscalía y policía confirmaron a este medio que Gonzalo Barros falleció en la madrugada tras luchar seis días.

El joven estuvo en un enfrentamiento entre bandas relacionadas con el ambiente delictivo, recibió dos disparos y quedó gravemente herido hasta que finalmente falleció.

Desde fiscalía se informó que se le hará autopsia en las próximas horas y que luego el cuerpo será trasladado desde Neuquén capital hacia Cutral Co.

Barros fue despedido en redes sociales por sus familiares, que dan cuenta del dolor que viven en estos momentos. El principal sospechoso es otro menor de edad, lo que implicará un proceso judicial diferente que el habitual.

No hay personas demoradas por este hecho, se confirmó desde fiscalía.