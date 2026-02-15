Turismo de Cutral Co dio a conocer la fotografía ganadora del concurso de San Valentín

Superó las 800 interacciones en Facebook y alcanzó más de 1.500 interacciones en Instagram.

La dirección de Turismo de Cutral Co dio a conocer la fotografía ganadora de su concurso por el Día de San Valentín, una iniciativa que logró una amplia participación y alcance en redes sociales. Según se informó, la propuesta superó las 800 interacciones en Facebook y alcanzó más de 1.500 interacciones en Instagram, reflejando el interés de la comunidad. La imagen seleccionada fue tomada en el monumento a Malvinas.

Como reconocimiento, las personas ganadoras recibirán una cena para dos en el restaurante de la bodega. Desde el área destacaron la respuesta positiva del público y agradecieron a quienes formaron parte de la convocatoria, en el marco de las actividades impulsadas para celebrar el Día de los Enamorados.