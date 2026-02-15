Salud: el hospital informa los teléfonos oficiales para la entrega de turnos

Las llamadas efectuadas desde estos números tienen carácter oficial

El área de Gestión de Pacientes dio a conocer los números telefónicos oficiales a través de los cuales se realizan comunicaciones vinculadas a la entrega de turnos y reorganización de la atención médica.

Desde el organismo indicaron que las llamadas efectuadas desde estos números tienen carácter oficial y pueden estar relacionadas con la asignación de turnos de interconsulta, la reprogramación de estudios médicos o cambios en los horarios de atención de consultorios.

Los teléfonos habilitados son los fijos 299 4963597, 299 4962480 y 299 4962662, y el celular 299 6067863. Ante la recepción de llamadas desde estas líneas, se solicita a los pacientes atender la comunicación para evitar demoras o inconvenientes en la atención.

El horario de funcionamiento del servicio es de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

La información fue difundida con el objetivo de mejorar la comunicación con los pacientes y optimizar la organización de los turnos en el sistema de salud provincial.