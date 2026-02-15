Liberaron a un cóndor rescatado en el norte neuquino

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado inicialmente a Chos Malal y posteriormente derivado a la Fundación Temaikén.

Un cóndor andino que había sido rescatado con heridas en el norte de la provincia fue liberado este viernes en cercanías de Huinganco, luego de atravesar más de un mes de recuperación. El ave había sido encontrada a comienzos de enero por personal de la dirección Provincial de Fauna, que detectó que no podía volar debido a golpes.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado inicialmente a Chos Malal y posteriormente derivado a la Fundación Temaikén, en la provincia de Buenos Aires, donde recibió atención veterinaria especializada, estudios y curaciones. Una vez confirmado su buen estado de salud, se organizó el operativo para su regreso a Neuquén.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, señaló que se trata de un cóndor juvenil de aproximadamente dos años y destacó la importancia del trabajo articulado para la protección de la fauna silvestre. Finalmente, el ave fue liberada en su hábitat natural, donde pudo retomar el vuelo en condiciones óptimas.