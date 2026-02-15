Hueney Mapu, 40 años: desde Cutral Co al corazón del carnaval jujeño

Hay músicas que no llegan a un lugar: vuelven. Regresan a la tierra como quien agradece, como quien se reconoce parte de algo más grande. Así inició su “Tour 40 Años” la banda Hueney Mapu, nacida en Cutral Co, en pleno Carnaval de Jujuy, cuando la Quebrada de Humahuaca deja de ser paisaje para convertirse en rito compartido.

En el marco de una de las celebraciones populares más profundas del norte argentino, el grupo comenzó su gira aniversario recorriendo Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, territorios donde la música no se separa de la tierra ni de la memoria. No fue una elección estética ni turística: fue una decisión identitaria. Desde la Patagonia profunda, Hueney Mapu llegó al norte para escuchar antes de cantar.

El momento más intenso se vivió en Tilcara, durante el desentierro del mojón, ceremonia que marca el inicio del carnaval jujeño. En la plaza principal, y con los diablos aún escondidos en el cerro, la banda se sumó a la celebración entendiendo que en el carnaval no hay escenario ni protagonismos: hay comunidad.

Ramiro Carrasco, integrante del grupo, explicó el sentido del viaje y del aniversario:

“Es un viaje soñado que decidimos hacerlo en familia, porque consideramos que son nuestro sostén y nuestros fans número uno”, expresó.

La gira comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando la banda de Cutral Co cumplió cuatro décadas de camino musical. “Lo empezamos a pensar en virtud de nuestro 40 aniversario como grupo. Venir al noroeste de nuestro país, cuna de la música andina, es muy importante para nosotros”, señaló Carrasco.

Desde la ciudad capital de Jujuy, el grupo se fue trasladando a distintos puntos de la provincia para integrarse a los festejos populares. “Nos encontramos en la ciudad capital y desde acá nos movemos. El viernes tocamos en Tilcara, hicimos carnavales en la capital y ahora vamos a Maimará y a la Quebrada de Humahuaca para seguir con nuestra gira musical”, relató. La girase dio a partir de la invitación del músico andino Antonio Olarte.

Desde el corazón del carnaval jujeño, la banda nacida en Cutral Co reafirma su vínculo con el territorio, agradece el acompañamiento de su gente y deja abierto el camino para el reencuentro. Porque después de cuarenta años, la música —como el carnaval— siempre vuelve a desenterrarse.