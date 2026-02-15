Figueroa acompañó la apertura del período legislativo en la ciudad de Neuquén

La ceremonia marcó el inicio formal de la actividad legislativa y ratificó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial

El gobernador Rolando Figueroa participó este domingo del acto de apertura del período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, encabezado por el intendente Mariano Gaido. La ceremonia marcó el inicio formal de la actividad legislativa y ratificó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial para acompañar el crecimiento sostenido de la capital neuquina.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó la planificación articulada con la Provincia y anunció una serie de obras estratégicas vinculadas a infraestructura, seguridad y desarrollo urbano. Entre los principales proyectos se encuentra la creación de un nuevo parque industrial sobre la ruta provincial 67, que contará con mil lotes con servicios destinados a empresas que busquen radicarse en la ciudad.

En cuanto a conectividad y ordenamiento urbano, Gaido detalló obras en los principales accesos a la ciudad. Mencionó el Acceso Norte, donde se prevé la construcción de un puente elevado y nuevas salidas para mejorar la circulación vehicular; el Acceso Este por Cipolletti; y la finalización del estacionamiento subterráneo en la zona de Pirkas, al que se sumará un espacio similar en el Parque Central.

Asimismo, el intendente informó que para 2026 se proyecta el desarrollo de 1.553 nuevos lotes con servicios, que darán origen a tres nuevos barrios con infraestructura completa. Estas iniciativas apuntan a ampliar el acceso al suelo urbano y consolidar una planificación ordenada del crecimiento de la ciudad. También resaltó el trabajo conjunto con la Provincia para la regularización de distintos sectores y anticipó que este proceso continuará durante el año en barrios como 2 de Mayo.

Seguridad y tecnología

En materia de seguridad, Gaido subrayó el rol activo del Municipio en el acompañamiento a la Provincia y a la Justicia. En ese marco, anunció un aporte superior a 300 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén para la adquisición de un cromatógrafo gaseoso destinado al Laboratorio de Toxicología, que será inaugurado próximamente. La incorporación de esta tecnología permitirá fortalecer la lucha contra el narcomenudeo y agilizar los procesos judiciales.

Además, se prevé la firma de un convenio con la Policía y la Fiscalía para que la información producida por el laboratorio esté a disposición de la Justicia, optimizando los tiempos de investigación.

En relación con la prevención y el monitoreo urbano, el intendente destacó que la ciudad cuenta con cerca de 2.000 cámaras de seguridad, incluyendo las instaladas en taxis y colectivos, todas disponibles para la Justicia. A ello se suman más de 300 cámaras en semáforos y la cobertura total de iluminación LED en el ejido urbano, implementada con fondos municipales.