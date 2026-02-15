Domingo con cielo mayormente despejado en Plaza Huincul y Cutral Co

El pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipa para este domingo una jornada con cielo mayormente despejado en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co.
En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 30 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima será de 15 grados por la mañana, configurando un día templado a cálido en la Comarca Petrolera.
Respecto a las condiciones del viento, durante la mañana soplará a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 22 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará, alcanzando los 37 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h.
Por otro lado, desde el punto de vista astronómico, la Luna se encuentra transitando el signo de Capricornio, en su fase menguante.