Domingo con cielo mayormente despejado en Plaza Huincul y Cutral Co

La Luna se encuentra transitando el signo de Capricornio, en su fase menguante.

El pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipa para este domingo una jornada con cielo mayormente despejado en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 30 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima será de 15 grados por la mañana, configurando un día templado a cálido en la Comarca Petrolera.

Respecto a las condiciones del viento, durante la mañana soplará a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 22 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará, alcanzando los 37 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h.

