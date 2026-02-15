Cutral Co: La escuela 102 informa demoras en el inicio del ciclo lectivo por obras

Durante la próxima semana se convocará a una reunión informativa

La escuela primaria N° 102 informó a las familias de sus estudiantes que el inicio de clases se verá afectado debido a que el edificio escolar se encuentra actualmente en obra.

Desde el equipo directivo señalaron que, como consecuencia de estos trabajos, el comienzo del ciclo lectivo no se desarrollará con normalidad en las fechas previstas. En ese marco, se anunció que durante la próxima semana se convocará a una reunión informativa con el objetivo de brindar detalles sobre el estado de las obras, los plazos estimados y la reorganización del calendario escolar.