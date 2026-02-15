Choque en la Ruta 237 dejó varios heridos en cercanías de Picún Leufú

Un siniestro vial se registró el sábado 14 de febrero, alrededor de las 17:07, sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1330, en cercanías de Picún Leufú.
El choque involucró a una pick up Ford Ranger, con un solo ocupante, y a un automóvil BMW en el que viajaban cuatro personas: dos adultos mayores y una pareja joven. Como consecuencia del impacto, se constataron lesiones de diversa consideración en los ocupantes, quienes recibieron asistencia en el lugar.
La mecánica del accidente es materia de investigación y quedó a cargo del personal de la Policía Provincial. En el operativo intervinieron efectivos de la comisaría 9°, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, quienes trabajaron para asistir a las víctimas y asegurar la zona.