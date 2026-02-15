Choque en la Ruta 237 dejó varios heridos en cercanías de Picún Leufú

Se constataron lesiones de diversa consideración en los ocupantes, quienes recibieron asistencia en el lugar.

Un siniestro vial se registró el sábado 14 de febrero, alrededor de las 17:07, sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1330, en cercanías de Picún Leufú.

El choque involucró a una pick up Ford Ranger, con un solo ocupante, y a un automóvil BMW en el que viajaban cuatro personas: dos adultos mayores y una pareja joven. Como consecuencia del impacto, se constataron lesiones de diversa consideración en los ocupantes, quienes recibieron asistencia en el lugar.

La mecánica del accidente es materia de investigación y quedó a cargo del personal de la Policía Provincial. En el operativo intervinieron efectivos de la comisaría 9°, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, quienes trabajaron para asistir a las víctimas y asegurar la zona.