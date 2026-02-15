Así será la atención de obstetricia esta semana en la comarca

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Cutral Co y Plaza Huincul. El miércoles 18 de febrero habrá atención en el CAPS Belgrano, a cargo de la licenciada Leyes, y en el CAPS Brentana, con la licenciada Valenzuela.
En tanto, el jueves 19 de febrero la atención se brindará en el Otaño, con la licenciada Panelblanco. Desde el servicio recordaron la importancia de concurrir a los controles programados y adelantaron que en marzo se realizará un Curso de Preparación para el Parto, cuyos detalles serán informados próximamente.