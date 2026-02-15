Accidente en cadena sobre la Ruta 40 dejó once personas asistidas

Cuatro heridos fueron clasificados como código amarillo, mientras que el resto fue catalogado como código verde.

Un accidente de tránsito de consideración se registró este martes sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre la Curva de los Santos y el puente Quilquihue, a pocos kilómetros de Junín de los Andes, y provocó importantes demoras en la circulación en ambos sentidos.

Según la información oficial, el siniestro fue un choque por alcance que involucró a cuatro vehículos. Como saldo, once personas resultaron con lesiones de distinta consideración, aunque ninguna de ellas presentó riesgo de vida. De acuerdo al parte sanitario, cuatro heridos fueron clasificados como código amarillo, mientras que el resto fue catalogado como código verde.

Todos los lesionados fueron trasladados al hospital de Junín de los Andes para su evaluación y atención médica preventiva.

En el lugar se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de ambulancias del hospital local y de San Martín de los Andes, personal del SIEN, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos policiales. Las fuerzas de seguridad trabajan en las pericias correspondientes para establecer las causas que derivaron en el accidente.

Desde los organismos intervinientes solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado sobre la ruta y facilitar el paso de los móviles de emergencia, ya que las tareas en el sector continúan y se mantienen las demoras en la traza.